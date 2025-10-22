Va en busca del “Maracanazo”: así formaría Racing ante Flamengo

Racing visitará esta noche al Flamengo de Brasil, en el mítico Estadio de Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

De cara a este encuentro, que se posiciona como uno de los más importantes para el equipo de Avellaneda en las últimas décadas, el director técnico Gustavo Costas ya tendría definidos a los 11 jugadores que serán titulares.

En el arco estará Facundo Cambeses, quien viene teniendo unas grandísimas actuaciones y solo recibió un gol en los últimos ocho partidos.

En lo que respecta a la defensa, la zaga central estaría conformada por Marcos Rojo y Nazareno Colombo, mientras que los laterales serían Facundo Mura y Garbriel Rojas. Este último protagonizó una recuperación récord de un desgarro que había sufrido hace menos de dos semanas.

En la mitad de la cancha se darían los regresos de Santiago Sosa y Juan Nardoni, quienes llegarán sin ritmo debido a que se recuperaron con lo justo de sus respectivas lesiones. El tercer integrante de este sector de la cancha será Agustín Almendra.

La única incógnita aparece en la delantera, ya que aún no está definido si Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Solari estarán acompañados por el colombiano Duván Vergara o por Tomás Conechny, aunque todo indica que Costas se inclinaría por este último.

Así formaría Racing contra Flamengo: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.