UTHGRA: preocupación por el cambio de “feriados turísticos” a “días no laborables”

La conducción de Pablo Santín manifestó preocupación ante lo dispuesto por el Gobierno nacional, ya que los días no laborables son “optativos” a elección del empleador. Además, cuestionó que, en caso de prestar servicio, se percibirá el salario simple y no doble.

UTHGRA Mar del Plata expresa su preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno nacional respecto a la modificación del régimen de feriados, estableciendo tres nuevos “días no laborables” y no “feriados turísticos” para el 2025, lo que “a simple vista parece ser un cambio de palabras, pero en verdad vulneraría importantes derechos laborales”.

Este cambio, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos, “podría generar serias implicancias en torno a los derechos laborales de los trabajadores de la hotelería y la gastronomía”, alertó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

Lo firmado por el Ejecutivo establece que el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre serán considerados “días no laborables” con fines turísticos. Sin embargo, Santín alertó que tal como lo establece la Ley 20.744, los días no laborables “son optativos para el empleador”, lo que significa que el trabajador no tiene garantía de descanso obligatorio en esas fechas.

“Esta medida deja a los trabajadores y las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad, ya que el empleador podrá decidir si hace trabajar a sus empleados en esos días, con el único compromiso de pagarles el salario simple, sin considerar el plus correspondiente a un feriado o jornada especial”, advirtió el secretario general.

“Desde UTHGRA, defendemos los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía. Los días no laborables no pueden ser impuestos como una medida opcional para el empleador. El descanso de los trabajadores, es un derecho que no puede debe ser vulnerado, como así también el pago correspondiente al doble de la jornada por ser feriado”, agregó.

Para UTHGRA Mar del Plata, el turismo es un aliado estratégico de la actividad hotelera y gastronómica, por lo que este tipo de medidas no solo perjudican a los trabajadores, sino “agrega más incertidumbre de forma innecesaria en un contexto muy complejo”

Por último, Santín reafirmó su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores de la hotelería y gastronomía, y planteó la importancia de rever lo dispuesto para asegurar que las fechas de fines turísticos no afecten la estabilidad laboral ni los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras.

Comparte esto: Facebook

X