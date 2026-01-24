Urgencia vial: Piden un plan de demarcación de avenidas ante el aumento de siniestros

Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante solicitando la implementación urgente de un plan de demarcación horizontal en las avenidas de General Pueyrredon, conforme al Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito.

La iniciativa se enmarca en un contexto de emergencia vial, determinado por el crecimiento sostenido de los siniestros de tránsito en el distrito. Según datos de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito, durante 2025 se registraron 70 siniestros viales fatales, lo que representa un aumento superior al 40% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 43 víctimas fatales.

“Estos números muestran una realidad alarmante, el municipio tiene que trabajar para revertirlos. El mal estado de nuestras calles, así como la falta de señalización y demarcación, son factores que influyen directamente sobre esta situación de inseguridad vial”, señaló García.

El proyecto pone el foco en uno de estos problemas: la señalización y la demarcación horizontal en avenidas de la ciudad. Según el mismo, existe un gran número de estas arterias clave, especialmente fuera del centro de la ciudad, que no cuentan con la demarcación horizontal básica. A pesar de caracterizarse por ser arterias de alto tránsito, recorridas diariamente por muchos vecinos y vecinas en vehículos particulares y el transporte público.

En ese sentido, el concejal remarcó que el municipio cuenta con la estructura necesaria para intervenir. El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) dispone de un área específica destinada a la señalización vial, a lo que se suma la Tasa Vial, creada en 2024, que permitió recaudar más de 11 mil millones de pesos con destino específico al mantenimiento de calles y avenidas.

“A los recursos de la Tasa Vial se suman los fondos que ingresan por patentes municipales. Los vecinos pagan, el Estado tiene las herramientas, lo que falta es la decisión política de trabajar para mejorar la seguridad vial, utilizando de mejor manera los recursos que vienen de los contribuyentes”, sostuvo el edil.

El proyecto solicita que el Ejecutivo, a través del EMVIAL, elabore un plan de demarcación horizontal para todas las avenidas con carpeta asfáltica, respetando los criterios técnicos de la Ley Nacional de Tránsito, como una medida concreta de prevención y ordenamiento del tránsito.