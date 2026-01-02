Unos 5 millones de viajeros argentinos en Brasil pagan la mitad de los gastos con el celular

El notable crecimiento del turismo emisivo argentino hacia Brasil se viene perfilando en 2025: entre enero y octubre ya acumuló 4,84 millones de viajes, superando ampliamente los máximos pre pandemia de 2018 y 2019. En 2024 había cerrado con 3,6 millones, según datos del INDEC.

Faltaría computar la temporada de verano (diciembre–febrero), que es cuando el fenómeno se vuelve aún más evidente.

En 2024/2025 registró 2,08 millones de viajes, frente a 1,08 millones en 2023/2024, lo que representa un crecimiento del 92% interanual, según pudo establecer la agencia Noticias Argentinas.

De cara a 2025/2026, el corredor parte de una base de viajeros significativamente más alta y con un patrón que ya no se limita al pico estival, lo que anticipa volúmenes elevados de turismo durante todo el año.

Las playas del sur y sudeste brasileño concentran buena parte de la demanda.

Los datos de distintas plataformas del sector muestran una coincidencia respecto de la tendencia de viajes.

Despegar detectó que los destinos internacionales más buscados por los argentinos incluyen de manera recurrente a Río de Janeiro y Florianópolis, tanto para vacaciones tradicionales como para viajes de fin de año.

En paralelo, Booking ubicó a Florianópolis y Río de Janeiro en el podio de los tres destinos más buscados para pasar Año Nuevo. El otro es Mar del Plata.

Récord turístico brasileño

Brasil alcanzó un récord histórico de turismo internacional en 2025, impulsado en gran medida por el fuerte crecimiento de visitantes argentinos.

Entre enero y noviembre llegaron al país unos nueve millones de turistas, un aumento interanual del 34%.

La Argentina fue el principal mercado emisor: con 3,1 millones de viajeros, explicó cerca de un tercio del total y registró un salto del 82% frente al año anterior, muy por encima del resto de los países.

Detrás se ubicaron Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay.

El contraste con la Argentina es fuerte, ya que en 2025 la llegada de turistas extranjeros cayó 22%.

Medios de pago

Cada vez más argentinos viajan y gastan en Brasil, sea que llevan reales, tarjetas bancarias o billeteras digitales.

Cuando se analiza qué proporción del gasto total del viaje se paga con esos medios, el resultado es contundente: el 80,6% de los usuarios declara que Pix cubrirá al menos la mitad de sus consumos.

Dentro de ese grupo, 4 de cada 10 viajeros (40,5%) proyectan utilizar el sistema para prácticamente todo su gasto en Brasil, lo que marca una adopción que excede el uso ocasional y se integra de forma estructural a la experiencia de viaje.

Este liderazgo también se refleja en los niveles de uso.

El 61,1% de los argentinos que ya viajaron a Brasil utilizó apps con Pix, una proporción que lo posiciona por encima del efectivo (49,1%) y de la tarjeta (45,7%).

Adopción de Pix

La segunda edición del Monitor kamiPay confirma la adopción de Pix en usuarios argentinos, un estudio desarrollado por la consultora de investigación de mercado Netquest para kamiPay, la fintech que provee infraestructura de pagos y cobros cross-border en tiempo real.

Esta plataforma de pagos instantáneos fue lanzada en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil. Revolucionó la manera en que las personas y empresas realizan transferencias y pagos en el país vecino.

Es un sistema de transferencias electrónicas que permite realizar pagos y cobros de forma inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A diferencia de otros métodos tradicionales, no requiere intermediarios como tarjetas de crédito o débito, lo que elimina costos asociados y facilita las transacciones.__IP__

Los argentinos pueden pagar en pesos y conocer la conversión a reales en el momento de la transacción.

La app se convirtió en una herramienta atractiva también para los turistas argentinos que visitan Brasil.