Uno por uno, los juveniles de River que formarían parte de la pretemporada

Luego de un 2025 para el olvido, el plantel de River se reencontrará el próximo 20 de diciembre para comenzar la pretemporada pensando en el 2026. Tras una renovación profunda del plantel que comenzó con la salida de seis futbolistas, incluyendo cuatro héroes de Madrid, Marcelo Gallardo piensa en promover a varios juveniles para que se entrenen con Primera a partir del próximo año.

Con las bajas confirmadas de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni , el plantel quedó bastante diezmado y, hasta que lleguen los refuerzos, el Muñeco tendrá que nutrirse de los futbolistas de la Reserva. Varios de estos jóvenes ya formaron parte de algunas convocatorias y han sumado minutos durante los últimos partidos del año. ¿Quiénes son?