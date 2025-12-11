Uno por uno, los juveniles de River que formarían parte de la pretemporada

Luego de un 2025 para el olvido, el plantel de River se reencontrará el próximo 20 de diciembre para comenzar la pretemporada pensando en el 2026. Tras una renovación profunda del plantel que comenzó con la salida de seis futbolistas, incluyendo cuatro héroes de Madrid, Marcelo Gallardo piensa en promover a varios juveniles para que se entrenen con Primera a partir del próximo año.
Con las bajas confirmadas de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni, el plantel quedó bastante diezmado y, hasta que lleguen los refuerzos, el Muñeco tendrá que nutrirse de los futbolistas de la Reserva. Varios de estos jóvenes ya formaron parte de algunas convocatorias y han sumado minutos durante los últimos partidos del año. ¿Quiénes son?
- Cristian Jaime – 19 años: extremo por izquierda, muy habilidoso y desfachatado, que debutó en la derrota por 1 a 0 ante Sarmiento y también sumó minutos en las caídas frente a Gimnasia y contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina. Acumula 103 minutos y seis convocatorias con Primera. El día posterior a su estreno, firmó su primer contrato como profesional con una cláusula de 100 millones de euros.
- Thiago Acosta – 20 años: más allá de que puede ocupar todas las posiciones del centro del campo, su puesto natural es el de enganche. Debutó en la derrota frente a Atlético Tucumán por el Clausura, sumó minutos en el empate frente a Vélez y fue titular contra Sarmiento y Racing. En el primero de esos partidos jugó de volante central, mientras que en el segundo lo hizo mucho más adelantado.
- Bautista Dadín – 19 años: centrodelantero, goleador de la Reserva en el 2025. Hizo su estreno como titular el 17 de agosto en la victoria frente a Godoy Cruz, y luego sumó minutos frente a San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Rosario Central. Acumula una asistencia en sus 115 minutos en Primera y, al igual que Jaime, hace algunos meses atrás firmó su primer contrato profesional con una la misma elevada cláusula.
- Agustín De La Cuesta – 19 años : volante central, fue titular en la caída por 2 a 0 frente a Atlético Tucumán. Desde entonces integró el banco de suplentes en tres oportunidades, pero no volvió a sumar minutos.