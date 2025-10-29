Uno de los medios más críticos con Colapinto propuso dos alternativas para Alpine y fue repudiado

Franco Colapinto y todos sus fanáticos esperan por un anuncio que parece ser inminente. Luego de la expectativa de la semana pasada para confirmar su continuidad en la próxima temporada de la Fórmula 1, uno de los medios más críticos con el argentino abrió el juego a otros dos pilotos que serían “mejores opciones”.

En las últimas horas, el medio Racing News 365 -que ha publicado dos artículos con rumores maliciosos y quedó señalado por los seguidores argentinos- apuntó que Alpine debería esperar para resolver el piloto para el segundo asiento y estar atentos a las opciones que descarte Red Bull.

En este nuevo artículo, el periodista Samuel Coop fue contundente. “Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia”, escribió. Dentro de la nota repasó la actualidad del nacido en Pilar y lanzó un elogio camuflado con una dura crítica: “Ha mostrado destellos de velocidad, pero a menudo debe sobrepasar sus límites para aprovecharla, lo que lo lleva a cometer errores. A estas alturas, su reputación de propenso a los errores está ampliamente respaldada por pruebas contundentes”.

En esta sintonía, RN365 apuntó a que Liam Lawson y Yuki Tsonuda, dos pilotos que se disputarían un lugar en Racing Bulls, serían mejores opciones para Alpine. “Cualquiera de los dos pilotos representaría una mejora tangible respecto a Colapinto”, afirmó.

Por eso, Coop sostuvo que “Alpine puede permitirse el lujo de esperar” y aseguró que “la urgencia no es un factor relevante”.

No obstante, desde RN365 reconocen que Colapinto es el mejor posicionado para continuar en la próxima temporada con Alpine, que superó con claridad a Paul Aron y Jack Doohan, y que evidenció un crecimiento en las últimas carreras.

En los comentarios del artículo, los fanáticos se mostraron completamente en contra de estas líneas y respaldaron al argentino. Incluso, algunos puntualizaron en el inicio del rumor sobre el embrague quemado en el Gran Premio de Gran Bretaña, que fue desmentido por la escudería francesa.