Uno de cada 3 trabajadores del Conurbano busca empleo: El desafío de la desocupación y la informalidad

La situación laboral en el Conurbano es un reflejo de las dificultades estructurales que atraviesa la economía. Mientras la desocupación sigue siendo un desafío, la alta ocupación demandante indica que gran parte de los trabajadores empleados no están satisfechos con sus condiciones actuales y buscan mejores oportunidades. Además, la subocupación demandante resalta el hecho de que muchas personas no encuentran suficiente trabajo, o bien, están en empleos de pocas horas que no cubren sus necesidades básicas.