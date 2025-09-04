Unión Liberal es «Avanza Libertad» y se define como «La cuna de Milei»

UNIÓN LIBERAL se presenta en estas elecciones encabezando la lista de candidatos a senadores provinciales Horacio Rivara, abogado, docente e historiador, y como segunda Susana Valle, abogada. En tanto en el plano local, como primer concejal postulamos a Jorge Ribera, especialista en Marketing y periodista, como segunda a la docente Nélida Valdebenito y como tercero al periodista deportivo Eduardo Hernández.

Como futuros legisladores apuntamos a un control de gestión, marcando lo que va en contra de los intereses de la gente y presentando proyectos para resolver los problemas que durante años los mismos políticos que nos han gobernado no han solucionado.

Nuestro espacio en un primer momento se anotó en estas elecciones con el nombre de “Avanza Libertad” al igual que en el 2021 cuando José Luis Espert encabezó nuestra lista y entró como diputado nacional. Incluso este espacio es en el que el presidente Milei comenzó a militar allá en 2020 y durante un año, para luego uno presentarse en provincia, Espert, y otro en CABA, Milei, y de ahí surge el desprendimiento que se llamaría “La Libertad Avanza”. Toda la estructura, además de la personería, de nuestro partido fueron puestas a disposición de ellos, con quienes compartimos muchos eventos, debates, visitas, recorridas, en toda la provincia de Buenos Aires y en CABA.

El nombre “Avanza Libertad” para estas elecciones fue impugnado por los K disfrazados de liberales, pese a que nosotros fuimos los pioneros en el nombre y en hablar de liberalismo, y entonces se nos obliga a cambiar el nombre a “Unión Liberal”, muy injusto.

Y nos presentamos porque apoyamos a Javier Milei a nivel nacional, pero estamos en contra del armado de los Kirchneristas Pareja y Carrancio de “La Libertad Avanza” en la provincia de Buenos Aires porque todos sus concejales, diputados y candidatos son K, piensan y votan en los Concejos Deliberantes y en la Legislatura provincial apoyando a Kristina y a Kicillof.

Ahora se suma el PRO dado que como sus dirigentes no miden buscan salvarse con un cargo, entre ellos el Intendente Montenegro que siempre fue un turista más, que dejó a la ciudad en un abandono sin precedentes, que nunca tuvo códigos políticos para facilitar un proceso electoral democrático, que ni bien asumió como Intendente se aisló de los municipales poniendo su oficina en el COM, que decía en campaña que de seguridad sabía mucho y que decía no estar del lado de los delincuentes pero cada vez hay más delitos, que la planta de personal no para de crecer, que el 30% de los municipales no concurren a sus puestos de trabajo o no cumplen su horario, que en fin no solucionó nada y empeoró todo.

Ahora huye.

Que no te engañen, los verdaderos liberales que apoyamos a Milei son los candidatos de “UNIÓN LIBERAL”, RIVARA Senador – RIBERA Concejal, por eso es importante ir a votar y si nuestra boleta no está en el cuarto oscuro, denunciá el faltante de boletas.

Abrazo liberal.