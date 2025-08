Una renuncia en el gabinete municipal que deja un mensaje y abre dudas

Se trata de la primera baja en el equipo de funcionarios municipales en lo que va del mandato, y llega a poco más de un año y medio de la asunción del intendente.

Según informó la propia Duhalde a través de sus redes sociales, la decisión «está entre las más importantes» de su vida. En un mensaje cargado de emoción y agradecimientos, la exsubsecretaria evitó señalar directamente los motivos de su salida: «Sería completamente innecesario describir lo que siento, básicamente porque no lo sé, pero quiero tomarme este breve espacio para agradecer».

En su texto de despedida, Duhalde rindió homenaje «a la primera persona que confió en mí y me propuso», así como a todos aquellos «que me aceptaron y me enseñaron». También destacó la paciencia de los periodistas «que bancaron mis respuestas ambiguas y mi inevitable uso de stickers falopa para contestar» y el acompañamiento de cada compañero «en estos años tan caóticos como hermosos».

En su mensaje final, Duhalde adelantó sus planes inmediatos: «¿Y qué voy a hacer ahora? Por lo pronto, ver un poco de qué se trata eso del tiempo libre del que tanto hablan». Con este guiño, la ex subsecretaria puso punto final «a una de las mejores etapas de mi vida», manifestando un profundo agradecimiento «por todo lo que viví» en el Palacio Municipal.