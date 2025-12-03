“Una obra redonda” y Mala Sangre cierran el año en BrewHouse Puerto

El próximo sábado 13 a las 21:00, BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) será escenario de una noche “redondita” con la presentación de “Una obra redonda” y su espectáculo “Experiencia ricotera”, acompañado por el cierre de la banda marplatense Mala Sangre.

El homenaje multisensorial a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota regresa a Mar del Plata con nuevas escenas, canciones y un relato histórico que abarca el período 1976-2001. El guionista y actor Fernando Casas será el encargado de conducir la narración, mientras que la banda en vivo recreará momentos emblemáticos de la trayectoria del grupo.

El colectivo artístico inició el 2025 con una explosiva función en Mar del Plata, que le valió la nominación a los premios Estrella de Mar, y posteriormente realizó la gira por el “Conurbano Redondo”, con presentaciones en Quilmes, Hurlingham, Tigre, Laferrere, Temperley, San Justo, Tortuguitas y Lomas de Zamora, además de su cuarta visita al Teatro de Flores. En esas funciones participaron artistas como Gloria Carrá, Lucas Solari, Beto Olguín, Felipe Barrozo y Gastón Laganá.

“Volver a Mar del Plata, por tercera vez, es la consolidación de nuestro proyecto. Nos indica que lo que pensamos, aquello de recorrer el país con nuestro homenaje, va por buen camino”, expresaron los realizadores.

El espectáculo propone una paleta socio-política que aborda los padecimientos e inquietudes de la juventud, con imágenes históricas e inéditas y un guion que busca emocionar, generar bronca, goce y comunión. Los organizadores recuerdan que Mar del Plata es una ciudad clave en la historia de Los Redondos: aquí se presentó “Luzbelito” en 1996 y en 1999 se vivieron episodios de violencia policial contra los seguidores de la banda.