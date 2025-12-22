Una noche de sexo adentro de un auto terminó a los tiros en Champagnat y Peña

La madrugada de Mar del Plata fue escenario de un episodio tan insólito como violento, cuando un supuesto encuentro sexual dentro de un auto derivó en una discusión feroz y terminó con un hombre baleado y un tirador prófugo.

El hecho se registró durante las primeras horas del domingo en la esquina de la avenida Champagnat y Rodríguez Peña, donde un vehículo se encontraba detenido mientras su conductor mantenía relaciones con una mujer en su interior.

La escena dio un giro abrupto cuando un hombre apareció de manera sorpresiva, se acercó al rodado y se asomó por una de las ventanillas, generando un clima de extrema tensión. Según las primeras averiguaciones, el individuo sería la pareja de la mujer y habría estado vigilando la situación.

El inesperado cruce derivó en una fuerte discusión y un forcejeo entre ambos hombres. En medio del caos, la mujer descendió del vehículo y, segundos después, el conductor sacó un arma de fuego y disparó hacia el exterior. El proyectil impactó en la cadera del hombre, que cayó herido en plena vía pública.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internada tras recibir atención médica. Fuentes oficiales indicaron que el herido cuenta con antecedentes penales por delitos como robo, tentativa de robo y encubrimiento, con registros desde 2020. La mujer, en tanto, también fue identificada y presenta antecedentes vinculados a hechos de violencia familiar y delitos contra la propiedad.

Tras efectuar el disparo, el agresor escapó rápidamente del lugar y continúa siendo intensamente buscado por la Policía. La Comisaría 4ª quedó a cargo del procedimiento y dio intervención a la fiscalía encabezada por Alejandro Pelegrinelli, que caratuló la causa como abuso de armas y lesiones.

Mientras avanza la investigación, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al conductor del auto, cuya identidad aún no fue establecida.