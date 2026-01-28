Una noche de ópera y música italiana con Natalia Córdoba

Natalia Córdoba presentará la “Serata lírica” con orquesta en vivo el 26 de febrero a las 19:30 en la Villa Victoria (Matheu 1851), con un concierto dedicado al repertorio de la ópera y la música de cámara italiana.

La velada contará con la interpretación íntegra de la soprano junto a la orquesta Novo Ensamble, en un programa que combina arias y canciones líricas con pasajes instrumentales, en un diálogo artístico que resalta la riqueza expresiva del género.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de la compañía del pianista Daniel Cerini y de un repertorio que forma parte del recorrido artístico que llevó a Córdoba a obtener premios nacionales, latinoamericanos e internacionales en Italia.

Novo Ensamble ofrecerá además interpretaciones instrumentales de obras italianas, complementando la propuesta vocal con un enfoque musical integral y de alto nivel artístico.

Natalia Córdoba inició su formación musical a los 13 años en la academia de comedia musical Valeria Lynch. Es Licenciada en Música por la Universidad Nacional de las Artes y técnica superior en piano, egresada del Conservatorio Juan Manuel de Falla. Actualmente continúa su perfeccionamiento en la academia Corcentante con el maestro Raúl Jiménez en Barcelona.

En 2023 lanzó el álbum “Canciones argentinas” junto a Daniel Cerini. Además, obtuvo el primer puesto en la competencia lírica internacional “Vincero” en Argentina, organizada por Il.baritono y la Associazione Amici della Musica de Alcamo, Italia, logro que le permitió acceder a la gran final en Sicilia en mayo próximo.