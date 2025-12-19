Una militante conocida en Mar del Plata vinculada al caso de las SAD y diputada nacional de LLA

El abanderado de Milei para la privatización de fútbol fue imputado por lavado de dinero. La Justicia investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillet por las operaciones con Estudiantes de la Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón. Estrechamente vinculada al caso se encuentra la diputada nacional nacida en Mar del Plata y enrolada en el partido de Javier Milei.

Mientras el gobierno avanza contra el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, un empresario muy cercano al gobierno quedó imputado en una causa por lavado de dinero.

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff investiga junto al juez Marcelo Aguinsky una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán contra los empresarios cercanos al gobierno.

Tofoni se convirtió en el embajador de Milei para impulsar las SAD en el fútbol. Muy cercano a Daniel Scioli, el empresario fue quien trajo al multimillonario Foster Gillet y lo juntó con Verón.

Gillet se comprometió a invertir decenas de millones de dólares en Estudiantes y como prueba de amor compró al mediocampista de Boca Cristian Medina y se lo cedió al Pincha. El norteamericano pagó 15 millones de dólares, una cifra por demás elevada para la proyección de Medina.

Gillet también había llegado a acuerdos por los pases de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, pero las operaciones se cayeron. Fue el principio de la debacle: el empresario desapareció sin cumplir su acuerdo con Estudiantes y dejando al club de La Plata con una elevada masa salarial.

La huída de Gillet también hirió el proyecto de las SAD y el gobierno puso en pausa la iniciativa. Ahora el fiscal ordenó el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes).