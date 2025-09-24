Una menor denuncia abuso sexual en Polonia y Vértiz

Una adolescente de 13 años denunció haber sido víctima de abuso sexual mientras se trasladaba en moto hacia su clase de fútbol en Mar del Plata. El conductor, que trabaja para una reconocida aplicación de viajes, habría intentado manosearla durante el recorrido de apenas diez minutos.

El hecho se produjo el jueves pasado, alrededor de las 17, cuando la menor solicitó a su madre un viaje en moto hasta la villa deportiva de un club ubicado cerca de avenida Vértiz y Polonia.

El relato de la víctima y la reacción de la familia

Según consta en la denuncia, el conductor pasó a buscarla por su casa en el barrio Autódromo, le entregó un casco a la nena y arrancó el viaje. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la misma cuadra.

Al llegar al predio, la víctima se acercó a su profesora y le contó lo que había pasado. Según su testimonio, el chofer la había manoseado durante el trayecto y, cuando ella intentó pagarle el viaje, lanzó una frase aberrante.

“No me pagues, con saborearte las piernas es suficiente”, habrían sido sus palabras, de acuerdo con el relato de la madre de la nena, al presentar la denuncia por lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer.

La familia logró identificar al acusado a través de la aplicación y realizó el reclamo correspondiente para alertar sobre la grave denuncia en su contra.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 tomó intervención en el caso, que quedó caratulado como abuso sexual.

La investigación busca determinar la responsabilidad del conductor y si tenía antecedentes por otros hechos similares.