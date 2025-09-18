Una marcha de 8 cuadras en categórica demostración

Mar del Plata vivió una de las marchas más convocantes de los últimos años con la movilización de los universitarios, que superó las 8 cuadras de extensión, en reclamo de la Ley de Financiamiento recientemente sancionada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei. Miles de personas se volcaron a las calles y avenidas marplatenses para hacer sentir su reclamo. Estudiantes, docentes, no docentes, referentes de la ciencia, políticos y vecinos se unieron con un único mensaje.

La concentración se realizó en el Complejo Universitario, lo que fue el punto de inicio de la tercera Marcha Federal Universitaria, que se dirigió hacia Independencia y Peña, y desde allí continuó por Luro e Independencia, para finalizar ante el Monumento al General San Martín, dando en una muestra masiva de rechazo al veto presidencial y de apoyo a la educación pública. También se vivieron masivas manifestaciones la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Resistencia y Neuquén entre otros tantos lugares del país.

