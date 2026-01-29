Una madre y sus 6 hijos dieron positivo de cocaína en Balcarce

Seis niños, dos de ellos bebés, y su madre se encuentran internados tras dar positivo en cocaína, en el marco de una investigación por violencia de género que tramita en el partido bonaerense de Balcarce, al tiempo que el padre está detenido.

Según informó el periodista local Agustín Gigena a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima presentó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y señaló que su ex pareja la drogaba hasta que se descompensó.

En ese contexto, fue derivada al hospital local, donde se le realizaron análisis de laboratorio, cuyos resultados dieron positivo de cocaína en sangre, motivo por el que la damnificada advirtió que sus hijos “podrían encontrarse en la misma situación”.

El personal de salud detectó la misma sustancia en todos los descendientes, de entre dos meses a 13 años de edad, y marihuana en uno de ellos.

“Los seis menores y la madre están internados, mientras que uno de los bebés mellizos está grave. Todos los chicos tienen síndrome de abstinencia”, indicó Gigena.

El fiscal Rodolfo Moure solicitó el arresto del padre, quien se encuentra alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán, a raíz de que en Balcarce “no hay cárceles”, explicó el periodista.__IP__

Los niños están bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño y los investigadores intentan esclarecer las circunstancias del hecho caratulado como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”.

