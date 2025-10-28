Una joya de River renovará su contrato con la institución hasta diciembre de 2028

Tras no estar en el banco de suplente en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, Santiago Lencina renovó su contrato con River.

Lencina llegó a un acuerdo para renovar su contrato hasta diciembre de 2028 y se suma al grupo de futbolistas con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Con el acuerdo de palabra cerrado y todos los números definidos, el chaqueño nacido en Corzuela firmará en las próximas horas la extensión de su vínculo, que vencía a fines de 2026. De esta manera, el “Millonario” asegura la continuidad de uno de los jóvenes más destacados de su cantera.

En los últimos días habían surgido versiones que vinculaban su ausencia en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia con una supuesta demora en su negociación contractual. Sin embargo, desde el entorno del jugador y el cuerpo técnico descartaron completamente esos rumores.

La especulación se potenció luego de la caída de River en el estadio Mario Alberto Kempes, teniendo en cuenta que las características del joven volante ofensivo parecían ideales para un partido en el que al equipo le faltó desequilibrio.

En lo que va del Torneo Clausura, Lencina suma 530 minutos distribuidos en 11 partidos, con tres goles convertidos: dos frente a Instituto y uno ante San Martín de San Juan.

River se enfrentará este domingo en el estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 20.30 horas en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.