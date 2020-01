Una familia denunció que se intoxicó con monóxido de carbono en un reconocido hotel

“Tenía a mi hijo más chico enfermo y de la nada una de mis sobrinas ‘tenía sueño’ y se acostó. A mi otra hija le dolía la cabeza y le di una pastilla. Después me comenzaron a molestar mucho los ruidos, sentía que todo me aturdía. Algunos niños lloraban, mi sobrina tuvo una convulsión y mi cuñada no tenía fuerzas para abrir la ventana. Ahí me di cuenta que nos estábamos muriendo”, explicó la mujer.