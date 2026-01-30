Una de terror en Miramar: Atan al novio y violan a una joven en la playa

Buscan testigos

Lo cierto es que, a más de 24 horas del ataque, los investigadores tienen algunas pistas pero aún faltan datos, ya que, por la hora y el lugar en los que ocurrió el espantoso episodio, es difícil dar con testigos. En esa línea, las autoridades han solicitado a personas particulares y comerciantes que hayan advertido alguna situación vinculada al caso o que tengan cámaras de seguridad que se comuniquen con la Policía.

La víctima, oriunda de Buenos Aires, recibió asistencia médica y fue puesta a disposición del gabinete de especialistas para este tipo de episodios.