Una de cal, otra de arena: Paredes tuvo su primer entrenamiento y Cavani es duda en Boca por un golpe

Leandro Paredes tuvo este viernes su primer entrenamiento como refuerzo de Boca, apenas un día después de su presentación en La Bombonera. El campeón del mundo comenzó a moverse bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y generó entusiasmo entre los hinchas.

Mientras tanto, Edinson Cavani volvió a entrenarse de manera diferenciada por segundo día consecutivo. El uruguayo sufrió un golpe en la práctica del jueves tras un choque con Agustín Marchesín y, aunque no se trata de una lesión muscular, fue preservado por precaución de cara al debut del domingo ante Argentinos Juniors.

Russo fue claro en conferencia: no piensa arriesgar al Matador si no está al 100%. “No tengo apuro”, dijo el entrenador, al mismo tiempo que remarcó la exigencia del calendario y la necesidad de llegar con todo el plantel en óptimas condiciones al tramo decisivo del segundo semestre.

Cavani había logrado completar su reacondicionamiento físico tras una primera parte del año marcada por las lesiones, pero este nuevo imprevisto genera dudas. El cuerpo técnico tomará una decisión definitiva este sábado: si lo incluye o no en la lista de concentrados para el debut.

En paralelo, el foco de atención estuvo también en Paredes, quien ya comenzó a adaptarse al grupo aunque con tareas livianas. El objetivo es que llegue en plenitud al duelo por Copa Argentina del 31 de julio ante Atlético Tucumán.

Con el regreso de una figura como Paredes y la incógnita por Cavani, Boca inicia un semestre cargado de expectativas. La ilusión está encendida, pero Russo entiende que el proceso será paso a paso, sin apurar a nadie.

Al finalizar el entrenamiento, Paredes se tomó fotografías con los pibes de las inferiores de Boca Predio. “Leandro y los pibes de Boca Predio“, escribió la institución xeneize en redes sociales.