Un talentoso de Boca reforzaría a otro equipo del fútbol argentino

El mediocampista de Boca Agustín Martegani tiene chances de continuar su carrera prestado en Aldosivi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el club marplatense ya preguntó condiciones por el jugador que llegó al “Xeneize” en julio de 2024 y, aunque no todavía no presentó una oferta, se espera que avance en los próximos días.

Habiendo sido comprado a cambio de alrededor de tres millones de dólares hace un año y medio, Boca se encuentra intentando desprenderse del mediocampista que, ante la caída de su pase a Central Córdoba, podría reforzar al “Tiburón”.

A nueve días del inicio del Torneo Apertura 2026, Boca podría dejar ir a uno de los tantos jugadores apartados en la consideración que tiene en su plantel de Primera División.

Es el caso de Agustín Martegani, quien no sumó minutos desde que el entrenador Claudio Úbeda se hizo cargo del club de la Ribera y ve con buenos ojos marcharse, en búsqueda de continuidad para repuntar su carrera.

El pase se daría como un préstamo, en el que Boca pediría una suma de dinero como cargo por el mismo. La principal duda es si el volante aceptará una reducción salarial para incorporarse al conjunto que hace de local en el estadio mundialista José María Minella.

El paso de Martegani por el “Xeneize” estuvo, hasta el momento, lejos de lo esperado. Teniendo un buen ciclo en San Lorenzo, club en cuyas inferiores se formó, y luego de un paso por el Salernitana de Italia, el volante llegó a Boca para ser una buena opción de recambio desde el banco de suplentes.

Aunque fue titular en tres de sus primeras cuatro participaciones, desde su quinto encuentro empezó a alternar partidos ingresando como suplente con otros en los que no sumó minutos, siendo titular en solo tres partidos en lo que quedaba del 2024.

Su 2025 fue con incluso menos continuidad al jugar solo dos partidos: el 22 de enero ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, en un triunfo por 5-0, y el 22 de febrero, cuando fue titular en un triunfo ante el propio Aldosivi por el Torneo Apertura, en el que incluso fue titular. Es así que el exjugador del “Ciclón” acumula 11 meses de inactividad.