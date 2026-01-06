Un supermercado paga poco más de $400 mil pero exige trabajar 12 horas por día: la polémica oferta

Se difundió la propuesta laboral para trabajar en una reconocida franquicia de supermercados, la cual paga poco más de $400.000 mensuales pero exige trabajar 12 horas diarias.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la oferta en cuestión trata de la cadena de supermercados Día. La misma generó debate en las redes debido a la propuesta laboral que ofrecía al público.
En una publicación que se difundió mediante la red social X, la cadena internacional ofrece una vacante para en el área de fiambrerías dentro de los supermercados.
Cumpliendo con un horario de 12 horas por día (de 9 a 21), y con una hora de almuerzo, el salario básico parte de los $407.000. A ese monto se le suma el presentismo ($20.000) más premios por objetivos de venta.
Diferencia con el salario mínimo
Lo cierto es que el sueldo mensual que ofrece Día queda a tan solo $66.000 del salario mínimo que fijó el Gobierno.
Desde noviembre del 2025 y hasta agosto de este año, la administración libertaria definió los nuevos pisos salariales con aumentos escalonados.
- Noviembre 2025: $328.400 el mes y $1642 la hora.
- Diciembre 2025: $334.800 el mes y $1674 por hora.
- Enero 2026: $341.000 el mes y $1705 la hora
- Febrero 2026: $346.800 el mes y $1734 por hora.
- Marzo 2026: $352.400 el mes y $1762 la hora.
- Abril 2026: $357.800 el mes y $1789 la hora.
- Mayo 2026: $363.000 el mes y $1815 la hora.
- Junio 2026: $367.800 el mes y $1839 la hora.
- Julio 2026: $372.400 el mes y $1862 la hora.
- Agosto 2026: $376.600 el mes y $1883 la hora.