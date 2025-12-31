Un pro-SAD en la AFA: Faroni compra Perugia y hace negocios con las asociaciones civiles

Una contradicción sin precedentes emerge en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Javier Faroni, exlegislador massista que trabaja para la entidad promoviendo públicamente modelos de asociaciones civiles y rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), simultáneamente adquiere y financia el club italiano Perugia utilizando esquemas de capital privado alojados en paraísos fiscales como las Islas Mauricio y el Reino Unido.

La AFA ha mantenido una posición institucional de rechazo a las SAD, defendiendo la gestión mediante asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, los registros que dio a conocer una investigación de La Nación, Faroni ejecutó la operación inversa: utilizó fondos de la AFA para invertir en un modelo de capital privado internacional, contradiciendo la doctrina oficial de la entidad que representa.

La maniobra financiera: US$6,2 millones en fondos de la AFA

Durante los últimos doce meses, Faroni transfirió más de US$5,7 millones de los ingresos de la AFA hacia Sports NextGen Ltd, empresa que integra el grupo que adquirió el 80 por ciento de las acciones del club Perugia en 2024. Las transferencias se realizaron mediante 25 operaciones atomizadas entre enero y septiembre de 2025.

Los fondos provenían de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Los destinos fueron dos cuentas de Sports NextGen Ltd en el banco Revolut del Reino Unido y Afrasia Bank Ltd., ubicada en las Islas Mauricio, en el Océano Índico.

Fondos de sponsors y derechos televisivos

Los recursos desviados provenían de los ingresos que recauda la AFA a través de sponsorships, derechos de transmisión televisiva e ingresos por partidos amistosos de la Selección Argentina. Estos fondos están destinados institucionalmente a fortalecer el fútbol amateur argentino y las asociaciones civiles nacionales, no a financiar inversiones privadas en Europa.

La operación incluyó dos transferencias adicionales de US$250.000 cada una hacia Beagle Capital Management LLC los días 16 y 27 de octubre de 2023, completando un esquema de capital privado transnacional que contradice frontalmente la posición ideológica de la AFA.

La ironía institucional: predicador de asociaciones civiles, inversor en SAD

Faroni figura desde la creación de Sports Nextgen, con sede en Londres, como integrante clave del grupo inversor del Perugia. Su participación en decisiones administrativas de la AFA le permitía acceder a información privilegiada sobre movimientos de fondos, facilitando las transferencias hacia su propia red empresarial.

El empresario Guillermo Tofoni cuestionó públicamente esta incongruencia, señalando que «no existe cobrar un 30 por ciento por recibir dinero». La operatoria de Faroni representa exactamente lo opuesto a lo que la AFA predica: un esquema de capitalismo transnacional mediante entidades privadas constituidas en jurisdicciones offshore.

Ausencia de transparencia: lo que la AFA no reveló

La Federación Italiana de Fútbol desconocía, hasta la revelación de estos hechos, que las sociedades que financiaban la adquisición del Perugia utilizaban fondos de la AFA argentina. El comunicado oficial de la Federación Italiana confirmó que jamás se informó sobre los orígenes privados de las inversiones en el club histórico fundado en 1905.

Este vacío de transparencia permitió que Faroni operara bajo un esquema de doble estándar: defendiendo públicamente en la AFA modelos de gestión asociativos y sin fines de lucro, mientras invertía en estructuras de capital privado internacional que reproducen exactamente el modelo de las SAD que la entidad rechaza en Argentina.

Investigación judicial: fondos de sponsors bajo sospecha

La Justicia argentina investiga cómo TourProdenter LLC, vinculada a la AFA, destinó aproximadamente US$16,6 millones a la compra y financiamiento del Perugia. Los allanamientos en propiedades de Faroni, incluyendo su residencia en Nordelta, buscan esclarecer el origen de estos recursos y su utilización en operaciones internacionales.

La posición de Faroni en la estructura administrativa de la AFA le otorgaba acceso directo a los movimientos financieros de la entidad. Utilizó esa posición privilegiada para canalizar fondos hacia sus propios proyectos empresariales en Europa, utilizando exactamente los mecanismos de inversión privada que la AFA públicamente rechaza como incompatibles con los valores del fútbol asociativo argentino.__IP__

La investigación continúa con participación de autoridades argentinas e italianas. La Federación Italiana de Fútbol mantiene supervisión sobre el Perugia, mientras la Justicia argentina avanza en esclarecer cómo fondos destinados a promocionar asociaciones civiles fueron canalizados hacia estructuras privadas de capital internacional.

La AFA enfrenta ahora una crisis institucional: ¿cómo puede mantener su posición ideológica en favor de las asociaciones civiles cuando uno de sus funcionarios clave utiliza fondos de la entidad para invertir en esquemas de capital privado exactamente equivalentes a las SAD que rechaza?