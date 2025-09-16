Un pibe de Kimberley firmó contrtato y otro ya está en San Lorenzo de Almagro

El juvenil kimberleño puso la firma hasta 2028 con el club que lo formó a lo largo de toda su carrera en divisiones menores y donde debutó semanas atrás en la primera división local. De esta forma, el “Dragón” ratifica su proyecto que apunta a disputar el Torneo Federal A con jugadores formados en la institución.

El 16 de septiembre no será un día más para Leonel Espinosa. Es que tras mucho esfuerzo, dedicación y compromiso llegó a convertirse en futbolista profesional en el club de sus amores. “Firmar contrato profesional con Kimberley significa mucho para mi, más a esta edad y después de lucharla. De a poco se van acercando las cosas buenas y este es un paso muy grande para seguir adelante”, expresó Espinosa.

La firma se llevó a cabo luego del entrenamiento de esta tarde donde su padre y su hermano menor, que también juega en la institución, lo estaban esperando junto al presidente, Luciano Mignini, y el manager Juan Manuel Vuoso. “La verdad que me agarró de sorpresa. Siempre apunté a esto pero cuando llega, y más a esta edad, es realmente mucha información para procesar”, explicó Espinosa.

Este 2025 sigue siendo especial para el lateral zurdo que el 13 de agosto tuvo su debut absoluto y como titular en la Primera División en el duelo ante Círculo Deportivo de Otamendi donde se vistió de figura. Además, es una pieza fundamental en el equipo Sub17 que disputa el certamen juvenil de AFA. “Esto está dedicado a mi familia, sin dudas. MI viejo en cada viaje estaba acompañándome, mi mamá también siempre presente y mi abuela que falleció hace poquito pero sé que está mirando todo esto”.

En relación a esta decisión del club, Vuoso sostuvo que: “Uno de los objetivos por los que buscábamos el ascenso al Federal A era este, poder darle a chicos del club la posibilidad de que se dediquen al fútbol sin la necesidad de tener que irse. Y Leo enmarca todo lo que es Kimberley, porque está acá desde muy chico, vivió todo el proceso formativo, siente al club y cada vez que entrena o lo vemos jugar demuestra que trabajó para siempre para llegar a este momento”.

Así, tal como sucedió con Santiago Castillo quien tuvo su incursión en la tercera categoría del fútbol argentino luego de un gran primer semestre en la Liga Local y que lo llevó también a firmar contrato, ahora Espinosa se suma a ese grupo selecto pensando en lo que será el cierre de esta temporada pero, sobre todo, el 2026.

