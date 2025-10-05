Un mes con películas de vampiros en el Museo MAR

El Museo MAR (López de Gómara y la costa) anunció un mes de películas dedicadas a los vampiros, con proyecciones todos los domingos a las 18:00 (con excepción de la última función, que será el sábado 25 por motivo de las elecciones del domingo 26) con entrada gratuita.

El ciclo comenzará hoy con “Drácula” (EE.UU. / 1931) de Tod Browning, con Bela Lugosi, Helen Chandler y David Manners. Esta es una de las primeras adaptaciones del legendario vampiro. La produjo Universal, el estudio experto en películas de terror. El conde Drácula deja los Cárpatos y se muda al mundo occidental, llevando consigo a un contador como su sirviente. Instalado ya, se enamora de una muchacha que está comprometida. Comienza a visitarla durante las noches y va sorbiendo su sangre gota a gota para transformarla en su futura esposa. Sin embargo, el malestar que padece la joven pone en alerta a su familia, que recurre a la ayuda del doctor Van Helsing.

Para el domingo 12 se anuncia “Nosferatu, vampiro de la noche” (Alemania del Oeste / 1979) de Werner Herzog, con Klaus Kinski, Isabelle Adjani y Bruno Ganz. Esta es una adaptación de la célebre novela de Bram Stoker, inspirada en la versión cinematográfica de Murnau. Jonathan Harker emprende un viaje desde Wismar hasta Transilvania para reunirse en el castillo con el mítico conde Drácula, con la intención de ofrecerle una propiedad en su localidad. Fascinado por una imagen de Lucy, la esposa de Harker, Nosferatu se dirige sin demora a Wismar, propagando consigo la muerte y el terror.

El domingo 19 se proyectará “Drácula” (EE.UU. / 1992) de Francis Ford Coppola, con Gary Oldman, Winona Ryder y Anthony Hopkins. En 1890, el abogado Jonathan Harker, aún joven, se dirige a un remoto castillo en Transilvania, donde se encuentra con el conde Drácula, quien en 1462 vio morir a su amada Elisabeta. El conde, cautivado por una imagen de Mina Murray, la prometida de Harker, que le evoca a su perdida Elisabeta, emprende un viaje a Londres «atravesando océanos de tiempo» con el fin de hallarla. Una vez en Inglaterra, busca conquistar y seducir a Lucy, la inseparable amiga de Mina.

Finalmente el sábado 25, en el mismo horario, se verá “Nosferatu” (EE.UU. / 2024) de Robert Eggers, con Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård y Nicholas Hoult. Relato gótico de la obsesión entre una joven embrujada y el vampiro pavoroso que se ha encaprichado con ella, el cual deja un rastro de terror indescriptible a su paso.

