Un macabro hallazgo causó estupor en Playa Grande en pleno inicio de la temporada de Mar del Plata

Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad del inicio de temporada en Mar del Plata. Un cráneo humano fue encontrado dentro de un volquete ubicado frente al exclusivo Golf de Playa Grande, una zona de alto tránsito turístico y residencial. El descubrimiento generó estupor entre los peatones que circulaban por el lugar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Alem al 4900, cuando un vecino detectó el resto óseo entre escombros y basura de obra. Tras el aviso al 911, efectivos del Comando de Patrullas acordonaron la zona a la espera de la Policía Científica.

La hipótesis principal: ¿Crimen o estudio?

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, avanza con una hipótesis que busca llevar calma:__IP__

Sin signos de violencia reciente: fuentes del caso indicaron que, preliminarmente, no hay indicios que vinculen el cráneo con un hecho criminal actual.

fuentes del caso indicaron que, preliminarmente, no hay indicios que vinculen el cráneo con un hecho criminal actual. Preservación química: los peritos notaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente, lo que sugiere que podría tratarse de material anatómico de estudio descartado de manera irregular.

los peritos notaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente, lo que sugiere que podría tratarse de material anatómico de estudio descartado de manera irregular. Pericias pendientes: se aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen y descartar otras posibilidades.

¿Qué se debe hacer ante el hallazgo de restos óseos en la vía pública?

Ante la aparición de restos óseos, es fundamental no tocar ni mover nada para no alterar la escena ni contaminar posibles pruebas. Se debe llamar inmediatamente al 911 o a la autoridad policial local. Aunque parezcan antiguos o de estudio, la justicia debe intervenir siempre para determinar su origen, data de muerte y descartar la comisión de un delito.