Un «Lilito» afirma que «Milei tiene un equipo de marginales»

El jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, cuestionó hoy al gobierno nacional y aseguró que el presidente Javier Milei “tiene un equipo de marginales”.

En un acto realizado en Saladillo, López sostuvo que “el ex funcionario Diego Spagnoulo era una persona que no estaba en condiciones de estar a cargo de la ANDIS”, en alusión al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“El ex funcionario escribía que las personas eran retrasadas mentales en las resoluciones del organismo, no hacía las auditorías para quitar las pensiones mal asignadas por el kirchnerismo y nos acusaba a nosotros que queríamos actualizar las prestaciones de degenerados fiscales mientras robaban al lado de él”, remarcó.

López buscará renovar su banca en la Cámara de Diputados y, en ese marco, intensificó sus críticas a la gestión nacional al apuntar contra la falta de control y las irregularidades en el área de discapacidad.