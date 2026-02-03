Un hombre a las piñas con su ex novia y su nueva pareja en el Museo Mar

Un hombre se encontró con su ex novia y su nueva pareja en el Museo MAR de Mar del Plata y terminó a las trompadas con el actual novio de la mujer.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el incidente sucedió en el hall del establecimiento, generando la sorpresa de los presentes en el recinto cultural. La situación fue filmada y se viralizó en redes sociales.

En principio, el conflicto se habría originado cuando uno de los involucrados visitaba el museo junto a su pareja y se encontró de manera inesperada con el ex novio de la mujer. El cruce derivó primero en un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero rápidamente escaló a una pelea física.

El enfrentamiento incluyó golpes de puño y patadas y se extendió durante varios minutos en el interior del museo donde varios visitantes intentan intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

Afortunadamente, ninguno de los dos hombres involucrados resultó con heridas en esta violenta situación en el Museo MAR de la ciudad costera.