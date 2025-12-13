Un fin de semana con períodos inestables y máximas de hasta 22º

Sábado en transición con aumento de nubosidad y lluvias nocturnas. Domingo con precipitaciones persistentes y máximas cercanas a 22°C.

El fin de semana ofrece un breve tramo de condiciones favorables entre el viernes y parte del sábado tramo de condiciones favorables entre el viernes y parte del sábado. El límite para actividades al iare libre será el sábado por la noche antes del ingreso del frente fríoque traerá tormentas y un alivio térmico marcado.

Para la zona atlántica habrá un sábado en transición con aumento de nubosidad y lluvias nocturnas. Domingo con precipitaciones persistentes y máximas cercanas a 22°C.

El domingo será el día del cambio rotundo. El frente frío ingresará de lleno y provocará condiciones de mal tiempo en gran parte de la provincia.

Lluvias y tormentas: desde la madrugada y la mañana, con posibilidad de tormentas localmente fuertes, chaparrones intensos y granizo aislado.

Temperaturas en baja: máximas mucho más bajas, entre 22°C y 25°C, y mínimas en torno a los 18°C. Será necesario sumar un abrigo liviano.

máximas mucho más bajas, entre 22°C y 25°C, y mínimas en torno a los 18°C. Será necesario sumar un abrigo liviano. Rutas y viajes: quienes regresen desde la Costa Atlántica deberán circular con extrema precaución por visibilidad reducida y calzadas resbaladizas, especialmente en Ruta 2 y Ruta 11.

Panorama regional en la Provincia de Buenos Aires

AMBA y Conurbano

Viernes y sábado con calor intenso, máximas entre 33°C y 36°C. A partir de la noche del sábado, aumento de inestabilidad. Domingo con tormentas fuertes y descenso térmico.

Centro bonaerense

Calor sostenido hasta el sábado, con probabilidad de chaparrones aislados desde la tarde. Domingo lluvioso y fresco, con máximas entre 22°C y 24°C.

Norte bonaerense

Ambiente muy caluroso hasta el sábado (33°C a 35°C). Tormentas durante la madrugada y mañana del domingo, algunas intensas.

Sur bonaerense

La inestabilidad llegará antes que en el resto de la provincia. Sábado con chaparrones intermitentes y domingo lluvioso, fresco y ventoso.