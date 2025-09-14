Un faro en Tres Arroyos: La Voz del Pueblo celebra 123 años de periodismo

La Voz del Pueblo, referente de la prensa en Tres Arroyos y socio fundador de la Agencia DIB, cumple hoy 123 años desde su fundación. El aniversario llega con la fuerza de una tradición periodística sostenida en el tiempo y adaptada a los desafíos de cada época.

En palabras de su directora, María Ramona Maciel, “celebramos 123 años desde nuestra fundación, un hito que refleja la dedicación a informar y conectar con nuestro querido Tres Arroyos”. El diario, que nació el 14 de septiembre de 1902, atravesó transformaciones tecnológicas y culturales sin abandonar su misión central: brindar información de calidad a su comunidad.

En el mensaje publicado para la ocasión, Maciel recordó que “asumir la responsabilidad de hacer periodismo profesional nunca es sencillo”. Citó así las palabras de Martín Etchevers, presidente de ADEPA, en relación con los desafíos actuales: la polarización, la desinformación y la violencia digital.

La Voz del Pueblo subrayó que esas dificultades conviven con fortalezas como la diversidad y la capacidad de adaptación. “Mientras haya medios que trabajen por acercarse profesionalmente a la verdad, y mientras haya alguien que quiera conocer y comprender los hechos, el periodismo seguirá siendo indispensable”, señaló Maciel.