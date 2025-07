Un empate que no entusiasma

Por Valentin Ramallo de LVDE

Alvarado igualó 0 a 0 contra San Miguel, por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, y seguirá en zona de descenso al menos hasta el fin de semana que viene.

En el primer tiempo, San Miguel mostró su jerarquía no tanto al principio, sino en el desarrollo neurálgico de los primeros 45 minutos. Le anularon un gol a los 2′, y al rato tuvo en un remate de media distancia con “globo” incluído a Agustín Aleo de Claudio Salto, la posibilidad del 1 a 0. Alvarado respondió con Enzo Martínez, también con un tiro desde afuera tras presión y recuperación de Juan Pablo Gobetto.

El local careció de la posesión, de ideas y de conexión en el mediocampo y en el ataque. Por su parte el “Trueno Verde” empezó a apoderarse de los hilos del partido y a ser superior. En un ataque “azul y blanco”, el arquero Daniel Sappa retuvo sin inconvenientes y le envió un “teledirigido” a Emanuel Denning, que se fue a solas con Aleo rumbo al área: el “10” le ganó en el cuerpo a cuerpo al lateral izquierdo que tuvo que correr por derecha para frenar al atacante, que disparó pero Emmanuel Gómez Riga sobre el primer palo la mandó al corner.

Otro tiro esta vez de Salto, sobre el vértice izquierdo del área, que la colgó en el “techo” del arco casi en el ángulo. Agustín Bolivar, sorpresivamente con la “10”, se hizo protagonista de las ofensivas de “Alva”, y en una de ellas capitalizó una pelota que quedó sin dueño, encaró por derecha y remató apenas desvíado al segundo palo. Su segunda gran aparición, fue un disparo de media distancia que exigió la atajada de Sappa, en el mejor momento de Alvarado en esa primera parte.

En el segundo tiempo, el “Torito” creció y pareció tener más control del partido. Con el ingreso de Joaquín Susvielles por Aleo, se formó el “doble nueve” en ataque y el equipo de Marcelo Vázquez quedó mejor parado y más cómodo en cancha. Rapidamente comenzó a rendir algunos frutos dicho cambio, con Susvielles que pivoteó para Bolzicco pero a la hora del remate, confió en que el defensor la iba a rechazar y casi que le pifió a la pelota.

La más clara de toda la tarde la tuvo “Coqui”, que tras un remate fuerte desde afuera de Matías Mansilla, el arquero dejó la pelota viva con su rebote y apareció Susvielles, atento, para definir pero su definición, valga la redundancia, de derecha a pie abierto se elevó por encima del arco, en una situación inmejorable. En otro momento, el pampeano no fallaba, pero su desventura con el gol en el último tiempo persiste.

Desventurado con el gol también está Alavardo, que con trece tantos es el que menos anotó en el arco contrario en la Zona A. Marco Miori ingresó en el complemento y tuvo una aparición interesante ya que robó una pelota en mitad de cancha con San Miguel volcado en ataque, pero con Susvielles no la terminaron bien. Facundo Russo sumó minutos tras la confianza que le dio Vázquez tras su salida del club. al cual retornó gracias al entrenador, pero mucho no pudo hacer. La visita casi no comprometió a Gómez Riga, y fue un 0 a 0 clavado.

Empate que no le sirve al club de Jara y Peña, aunque tiene pendiente el duelo contra Quilmes de visitante. Con un encuentro menos, está en zona de descenso y la próxima visitará a Almagro el sábado que viene a las 15.30. “Es una lucha”, una frase popular que describe perfectamente el momento de Alvarado.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

All Boys 23 puntos

————————————————

ALVARADO 20 (-1 partido menos)

Arsenal 18

— Descenso

SINTESIS

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Brian Blasi, y Matías Mansilla; Enzo Martínez, Agustín Bolivar y Juan Pablo Gobetto; Tomás Bolzicco. DT: Marcelo Vázquez.

SAN MIGUEL: Daniel Sappa; Ariel Kippes, Ezequiel Parnisari, Facundo Cardozo y Sebastián Corda; Tiago Cravero, Federico Sena, Emanuel Denning y Claudio Salto; Iván Antunes y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

GOLES: –

CAMBIOS ALVARADO: 0′ ST Joaquín Susvielles por Aleo; 80′ Facundo Russo por Bolzicco y Marco Miori por E. Martínez;

CAMBIOS SAN MIGUEL: 66? Jorge Ferrero por Salto; 71? Claudio Mosca por Nasta; 82? Peter Grance por Corda y Matías Rojas por Sena.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Álvaro Carranza.