Un diputado de la UCR calificó las candidaturas de octubre como un “festival de transfuguismo”

El diputado nacional de Democracia para Siempre Fernando Carbajal calificó las listas de las elecciones de octubre como un “festival de transfuguismo político”, en el que “cualquiera se pasó a cualquier partido”, por lo que es difícil saber con precisión la conformación del futuro Congreso.

“Cualquiera se pasa a cualquier partido, la verdad es que no sabemos cuál va a ser la conformación de los bloques” a partir del 10 de diciembre, expresó Carvajal en declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990.

El legislador, de origen radical, puso como ejemplo al bloque de la UCR, que pasó “de 130 diputados en 1983, a apenas 34 el año pasado, y ahora “se proyectan 12 o 13 diputados» a partir del 10 de diciembre.

Destacó que en muchos casos los diputados de la UCR que llegarán al Congreso “fueron electos por La Libertad Avanza, lo que genera incertidumbre sobre su alineación” en los bloques de la Cámara baja.

Carbajal atribuyó esa situación crítica del radicalismo al presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, por no haber sostenido a Rodrigo de Loredo como presidente del bloque, a pesar de que este último «estuvo permanentemente negociando con el Gobierno».

Finalmente hizo hincapié en la necesidad de construir un «tercer espacio» en la Argentina, para terminar con la polarización entre el «mileismo o kirchnerismo», y dijo que la «indefinición política e ideológica» del «camino del medio» de Provincias Unidas, provocó que ese espacio sea «borrado del mapa» en las urnas.