Un “corderazo” para un valioso empate de Aldosivi

Ji En el fútbol, como en el periodismo, los detalles lo son todo. Y lo que vivimos hoy en Mar del Plata fue un curso acelerado de cómo un cambio bien metido y un impacto seco a la pelota pueden dinamitar cualquier libreto previo. Aldosivi y el Rosario Central de Jorge Almirón repartieron puntos en un 1-1 que, para el hincha neutral, fue un espectáculo de alto vuelo.

El pizarrón de Almirón y la vigencia de «Fideo»

Desde el arranque, se notó la mano de Jorge Almirón. Un Central protagonista, ancho en el campo y con una circulación de pelota pulcra. Mucho de eso tuvo que ver con Ángel Di María: el crack sigue jugando a otra velocidad mental. Cada pausa y cada pase filtrado de Ángel justificaron el precio de la entrada. Central ganaba y parecía que, bajo la batuta de su DT, el resultado no corría peligro.

Sin embargo, el fútbol no se gana con la posesión, sino con los goles y la ambición en el momento justo.

El momento que cambió la tarde

La lectura del técnico local fue clave. Con cambios ambiciosos, Aldosivi empezó a empujar a Central contra su propio arco. Pero el clímax llegó sobre el final:

1. El centro: Un envío llovido que parecía controlado.

2. El despeje: Un rechazo corto, de esos que quedan boyando en la «tierra de nadie».

3. La genialidad: Nicolás Cordero, que apenas llevaba unos minutos en cancha, no esperó a que la pelota tocara el césped. La midió, se acomodó y le pegó «de tijera» en el aire.

El impacto fue perfecto. Jeremías Ledesma, un arquero de élite, voló para la foto, pero la pelota se colgó en el ángulo con una violencia estética pocas veces vista. Fue un «tubazo» inolvidable que dejó mudo al banco canalla y desató la locura en la Feliz.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

ESTADIO: José María Minella (Mar del Plata).

COMPETICIÓN: Torneo de Primera División.

RESULTADO: Aldosivi 1 – 1 Rosario Central.

FORMACIONES

ALDOSIVI (1):

Jorge Carranza; Rodrigo González, Gonzalo Soto, Gonzalo Mottes, Franco Godoy; Gonzalo Piñeiro, Marcelo Esponda, Alan Sosa; Agustín Colazo, Elías Torres, Natanael Guzmán.

• Director Técnico: Andrés Yllana.

ROSARIO CENTRAL (1):

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Mauricio Martínez, Kevin Ortiz; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Marco Ruben.

• Director Técnico: Jorge Almirón.

GOLES

• PT 22′: Marco Ruben (RC) tras asistencia de Di María.

• ST 44′: Nicolás Cordero (ALD) – Definición de tijera al ángulo superior izquierdo.

CAMBIOS

En Aldosivi:

• ST 15′: Ingresa Santiago Úbeda por Marcelo Esponda.

• ST 28′: Ingresa Valentín Larralde por Alan Sosa (Cambio ambicioso para mejorar la distribución).

• ST 38′: Ingresa Nicolás Cordero por Elías Torres (Cambio clave del partido).

• ST 38′: Ingresa Lucas Varaldo por Natanael Guzmán.

En Rosario Central:

• ST 20′: Ingresa Jonatan Gómez por Ignacio Malcorra.

• ST 30′: Ingresa Luca Martínez Dupuy por Marco Ruben.

• ST 35′: Ingresa Lautaro Giaccone por Jaminton Campaz.

INCIDENCIAS

• Amonestados: Gonzalo Soto (ALD), Kevin Ortiz (RC), Mauricio Martínez (RC).

• Figura del partido: Nicolás Cordero (ALD) por su impacto inmediato y la factura técnica de su gol.

• Mención Especial: Ángel Di María (RC) por la conducción y generación de juego durante los 90 minutos.