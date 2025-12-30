Un conductor estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro durante un control vial en la Ruta 226

Un conductor fue detenido durante un control vial en la Ruta Nacional 226 luego de que los agentes advirtieran que circulaba realizando maniobras extremadamente peligrosas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 64,5, en cercanías de la ciudad bonaerense de Balcarce.

Según informaron fuentes del operativo, el vehículo avanzaba en zigzag y a velocidad, lo que motivó su inmediata detención. Al descender, el conductor presentaba un evidente estado de ebriedad: no podía modular al hablar y tenía serias dificultades incluso para bajarse del auto.

La situación se volvió aún más alarmante cuando los agentes intentaron realizarle el test de alcoholemia. El resultado no arrojó un valor numérico, sino un mensaje inusual: “Desbordamiento de rango”. De acuerdo a lo explicado por personal del control vial, el alcoholímetro se saturó debido al altísimo nivel de alcohol en sangre.

“El aparato mide en gramos por litro. Hasta 3 o 4 puede llegar a marcar una saturación exacta. Cuando se supera ese valor, el equipo se bloquea. Probamos con dos alcoholímetros distintos y en ambos casos ocurrió lo mismo”, detallaron desde el operativo.__IP__

En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de “Alcohol Cero”, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre. Sin embargo, el caso excedió ampliamente los parámetros habituales: el conductor había ingerido tal cantidad de alcohol que los dispositivos no pudieron establecer una medición concreta.

El episodio fue calificado por los agentes como “un peligro absoluto” para el resto de los conductores y volvió a poner en foco los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente en rutas de alto tránsito.