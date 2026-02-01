Un clima con algunos días de playa a full en las próximas semanas

El verano continúa mostrando su cara más cambiante en la Costa Atlántica bonaerense, donde el calor, las brisas marinas y los cambios rápidos de tiempo se alternan casi a diario. Tras jornadas recientes marcadas por temperaturas elevadas, viento moderado y algunas tormentas aisladas, el pronóstico vuelve a confirmar un escenario dinámico, típico de febrero.

Según los modelos meteorológicos de Meteored, los próximos días estarán atravesados por una combinación de períodos soleados e intervalos de inestabilidad, con lluvias pasajeras, descensos temporarios de temperatura y ráfagas de viento. Un contexto que invita a disfrutar la playa cuando el clima acompaña, pero también a planificar con flexibilidad.

Playas del norte: más calor y mejores ventanas de playa

En el norte del litoral atlántico —que abarca desde el Partido de La Costa hasta Villa Gesell, incluyendo Pinamar y Cariló— se esperan temperaturas máximas de entre 26 y 32 °C, con mínimas que oscilarán entre los 13 y 22 °C.

Durante las próximas dos semanas predominarán las jornadas templadas a cálidas, aunque hacia la segunda semana de febrero podrían registrarse descensos térmicos leves, acompañados por nubosidad variable y chaparrones aislados. De acuerdo con Meteored, estos episodios de inestabilidad serán breves y se alternarán con condiciones ideales para la playa cada 48 a 72 horas.

El viento del este y sudeste, con velocidades de 20 a 40 km/h y ráfagas ocasionales más intensas, aportará alivio térmico pero también generará un mar algo más movido. El índice UV se mantendrá alto, entre 8 y 11, incluso en días parcialmente nublados.

Mar del Plata y la costa central: tiempo más variable y viento protagonista

En la franja central de la costa, que incluye Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Miramar, el pronóstico anticipa una mayor variabilidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre 19 y 32 °C, con la primera semana como la más calurosa, mientras que las mínimas se moverán entre 16 y 20 °C, descendiendo hacia la segunda semana.

Según Meteored, casi la mitad de los días presentará cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias débiles o moderadas. El viento tendrá un rol central, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h, generando jornadas más frescas, agradables para paseos y actividades urbanas, aunque menos favorables para permanecer muchas horas en la playa.

El índice UV se ubicará mayormente en valores altos, entre 7 y 10, por lo que se recomienda mantener cuidados aun cuando el sol no se muestre de manera plena.

Playas del sur: del calor intenso al fresco en pocos días

En el sur del litoral marítimo bonaerense —Necochea, Claromecó, Dunamar, Reta y Monte Hermoso— el contraste será más marcado. La primera semana estará dominada por temperaturas elevadas, con máximas de 27 a 35 °C, mientras que en la segunda se espera un cambio significativo, con máximas que descenderán a entre 19 y 28 °C.

Las jornadas serán más ventosas, con ráfagas del sur y sudoeste que podrían alcanzar los 50 o 60 km/h, especialmente en Monte Hermoso y Necochea. También se prevén períodos de inestabilidad y lluvias aisladas, intercalados con buenos momentos de sol. El índice UV seguirá siendo alto en las horas centrales del día.

Qué zona elegir según el clima

En líneas generales, el norte de la Costa Atlántica aparece como la región más estable y cálida, con mejores oportunidades para disfrutar la playa. En cambio, el centro y el sur presentarán condiciones más cambiantes, con mayor presencia de viento, nubosidad y algunos eventos de lluvia.

De acuerdo con Meteored, la clave para los próximos días será la planificación flexible, combinando playa, paseos, gastronomía y descanso, siempre atentos a la evolución diaria del pronóstico.