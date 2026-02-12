Un campeón del mundo criticó el reglamento 2026: “No es Fórmula 1, es Fórmula E con esteroides”

El tetracampeón del mundo Max Verstappen lanzó una crítica frontal contra el reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026 y volvió a sembrar dudas sobre su continuidad a largo plazo en la categoría.

Tras completar 136 vueltas en los test de pretemporada en Bahréin con el nuevo Red Bull, el neerlandés aseguró que los monoplazas de la nueva era “no son muy divertidos de conducir” y los definió como “Fórmula E con esteroides”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien Red Bull dejó buenas sensaciones en ritmo y gestión energética durante las primeras jornadas, el cuatro veces campeón del mundo apuntó directamente al concepto de los autos, mucho más dependientes de la eficiencia eléctrica y la administración de energía.

“Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto. Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1”, afirmó. Y profundizó: “Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así. Mucho de lo que haces como piloto tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1”.

Verstappen explicó que en determinados circuitos será más conveniente pasar más lento por una curva para recuperar energía y tener mayor velocidad en recta, algo que calificó de antinatural.

“Lo siento, pero eso pertenece a la Fórmula E”, sostuvo. También se quejó del bajo agarre y de la pérdida de energía en recta: “Estamos pobres de energía. Yo solo quiero una conducción normal, sin tener que pensar que si freno un poco distinto eso impacte tan fuerte en el rendimiento. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes”.

El neerlandés reveló además que en 2025 pidió dejar de probar el coche 2026 en el simulador porque “se sentía tan mal” comparado con el modelo anterior: “Dije deliberadamente que no quería seguir conduciéndolo en el simulador. Simplemente no es bueno”, remarcó, aunque reconoció el trabajo realizado por Red Bull y por la nueva división de motores: “Cuando me siento en el auto siempre daré lo mejor de mí. Pero el nivel de entusiasmo no es muy alto para conducir”, admitió.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas, ya que Lando Norris, campeón vigente con McLaren, relativizó las críticas: “Es muy divertido. Lo he disfrutado mucho. Si quiere retirarse, puede hacerlo. Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que no hay nada de qué quejarse”.

El británico consideró que el nuevo reglamento representa un un desafío atractivo y que el desarrollo mejorará las prestaciones con el correr de la temporada.__IP__

Mientras la F1 se prepara para un cambio técnico profundo, Verstappen dejó claro que el disfrute será clave en cualquier decisión futura: “Un auto ganador para mí no lo es todo. También tiene que ser divertido de conducir”, insistió, dejando abierto el interrogante sobre su permanencia más allá de 2028.