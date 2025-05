Un campeón con Boca en la Libertadores 2007 se postuló para dirigir al “Xeneize”

En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago, Pablo Migliore -campeón con el “Xeneize” en la Libertadores 2007– sorprendió al postularse públicamente para hacerse cargo de Boca.

El exarquero no solo expresó su deseo de dirigir al club, sino que lo hizo con una frase que no tardó en viralizarse: “Si Boca me llama, voy gratis y de por vida”.

“Las cosas más lindas se hacen por amor, de verdad lo digo. Me hacen un contrato de por vida y si pierdo tres partidos seguidos que me amputen una pierna”, soltó en una entrevista con ESPN F90, dejando en claro su pasión por la camiseta azul y oro. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y, entre el humor y el asombro, los hinchas tomaron con liviandad su declaración.

Pero Migliore no se quedó ahí, ya que en diálogo con el programa La Vieja Escuela, criticó con dureza el presente del equipo, apuntando tanto al planteo de Gago como a la actitud de algunos jugadores.

Fue especialmente tajante con la marca del equipo ante el juvenil de River Franco Mastantuono: “¿Qué me vas a pisar la pelota? Te arranco la pata, olvidate”. También tuvo palabras para Edinson Cavani: “Está todo bien, pero estos partidos los tenés que jugar. Yo lo hice con fiebre y desgarrado”.

Además, el exarquero reveló que ya presentó un proyecto para trabajar en el club, específicamente vinculado al entrenamiento de arqueros. “Le propuse dos o tres ideas al Consejo, un departamento para que el arquero de Boca tenga la personalidad que debe tener. Se lo llevé a (Raúl) Cascini y estoy esperando que me contesten”, contó.

Mientras el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador, Migliore alzó la voz con un estilo frontal y provocador que volvió a poner su nombre en escena.