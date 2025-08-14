Un bonaerense en la cúpula nacional de la bioquímica: Claudio Cova, es nuevo vicepresidente de la CUBRA

La CUBRA es la organización nacional que nuclea a todas las federaciones y colegios bioquímicos del país, representando a las 23 provincias argentinas.

Se trata del principal interlocutor del sector ante organismos internacionales, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Por su alcance e influencia, esta designación marca un hito para la bioquímica bonaerense.

«El rol de FABA en la CUBRA es estratégico, ya que muchos de nuestros convenios, como el del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), se manejan a nivel nacional. Tener voz y voto en la conducción nos permite defender mejor los intereses de nuestros profesionales y proyectar políticas a futuro», destacó Cova tras asumir el nuevo cargo.

Además de las gestiones cotidianas, la CUBRA ya se encuentra trabajando en proyectos de gran envergadura, entre ellos, el Congreso Mundial de Bioquímica, que se realizará por primera vez en Argentina en 2028, en el predio de La Rural. La organización del evento estará a cargo de la CUBRA en conjunto con la Fundación Bioquímica, parte del grupo FABA.

«Con esta nueva vicepresidencia, Buenos Aires fortalece su protagonismo dentro del ámbito bioquímico nacional, apostando por una participación activa en las decisiones que impactan a miles de profesionales en todo el país», se explicó.

Nómina de autoridades de CUBRA (2025-2027)