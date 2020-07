Un artista de Maipú pintó un retrato de Dylan que le llegó a Alberto y ahora recorre el mundo

En plena campaña presidencial de 2019, al artista Lisandro Guma, oriundo de Maipú, se le ocurrió cuál sería su próximo retrato: ni más ni menos que Dylan, el simpático Collie de Alberto Fernández que causa furor en las redes sociales y que tiene una cuenta verificada en Instagram con casi 300 mil seguidores.

“La idea se me ocurrió a partir de la popularidad que él (Dylan) tomó en las redes y en los medios de comunicación”, cuenta Guma en diálogo con INFOCIELO en relación a la época en la que Alberto sacaba a pasear a su mascota por puerto madero y era fotografiado por la prensa mientras jugaba con él, “al ver esa conexión que había entre el perro y Alberto dije ‘bueno, voy a hacer el retrato de Dylan’”.

En el cuadro que Alberto mandó a enmarcar y que ahora se encuentra colgado en una de las paredes de su despacho en Olivos junto con otros objetos que son los más valorados por el actual presidente, se lo ve a Dylan posando serenamente con la lengua hacia fuera, las orejas levemente caídas hacia los costados y, lo que más llama la atención es que, debajo de su cara, está vestido como un granadero.

“Lo pensé como granadero como un presagio de verlo ya como presidente a Alberto y me imaginé la guardia, y a Dylan como guardián también”, explica el artista que no esconde su identidad peronista: “Yo soy peronista y quise aportar mi granito de arena simpático a la campaña”

En aquél momento recibió un agradecimiento por parte del equipo del actual mandatario y “también publicaron una foto en la cuenta de Instagram de Dylan en donde me agradecieron y me arrobaron. En la foto está el cuadro y al lado está dylan sentado”, comenta el joven artista que se lamenta de no haber podido conocer personalmente a Alberto Fernández, quien se encontraba abocado a las actividades de la campaña electoral.

A partir de la nota que publicó en el día de ayer el diario británico Financial Times con la entrevista al presidente argentino, el cuadro realizado por Guma, expandió las fronteras ya que en la foto del artículo se lo ve a Alberto Fernández junto al cuadro de Dylan.

“Cuando publicaron ayer la nota en el Financial Times, la reprodujeron un montón de diarios nacionales y recibí un montón de llamados de felicitaciones”, comenta el autor del retrato de la mascota presidencial.

