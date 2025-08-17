Un alternativo River recibirá a Godoy Cruz con la cabeza en la vuelta de octavos de final de Libertadores

River, con una gran mayoría de suplentes, recibirá este domingo a Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

Justamente, con los focos puestos en el partido de vuelta ante el ´Gumarelo´, el entrenador Gallardo planea recibir a Godoy Cruz de Mendoza con un equipo alternativo que tendrá al uruguayo Sebastián Boselli como, por el momento, el único jugador que repetirá titularidad pero se podrían sumar otros dos: el colombiano Kevin Castaño que pelea el lugar con Juan Carlos Portillo y Santiago Lencina que disputa su puesto con Ian Subiabre.

Por su parte, el equipo de Walter Ribonetto viene de perder 2-1 con Atlético Mineiro de Brasil, el pasado jueves en condición de visitante, en el Arena MRV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El próximo jueves en Mendoza, Godoy Cruz definirá esta serie de Copa Sudamericana y, pensando en eso, Ribonetto realizará cuatro modificaciones: Juan Morán ingresará por Andrés Meli, Bruno Leyes lo hará por Guillermo Pol Fernández, el paraguayo Kevin Parzajuk reemplazará a Santino Andino y el chileno Bastian Yáñez ocupará el lugar de Agustín Auzmendi.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura de la Liga Profesional – Grupo B – Quinta fecha

River Plate – Godoy Cruz de Mendoza

Estadio: Monumental, Capital Federal.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Ariel Penel.

Horario: 18.30 TV: TNT Sports.

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz de Mendoza: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.