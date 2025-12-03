Último fin de semana largo 2025: cómo estará el clima en la Provincia de Buenos Aires y el AMBA

El último fin de semana largo de 2025 —por el feriado del lunes de diciembre — se prepara con ambiente plenamente veraniego en casi toda la Provincia de Buenos Aires. Desde este miércoles, la circulación de viento norte, el cielo mayormente despejado y la fuerte insolación impulsarán un rápido ascenso térmico.

En el AMBA, las máximas rondarán del jueves los 31º C, con ráfagas del norte que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h. El aire húmedo favorecerá algunos intervalos de nubosidad, pero sin fenómenos significativos.

El viernes será el día más caluroso de la semana:

Mínimas entre 20 y 22 °C, complicando el descanso nocturno.

Máximas de 32 a 34 °C en el AMBA .

. Cielo con algunas nubes y viento norte persistente, entre 15 y 40 km/h.

En el interior bonaerense también hará calor, especialmente en el norte y noroeste de la Provincia, donde podrían registrarse picos cercanos a los 40 °C , en línea con el resto de la zona central del país.

¿Lluvias el fin de semana largo? Lo que dicen los modelos

El pasaje de un débil frente frío entre la noche del viernes y la madrugada del sábado traerá un leve descenso de temperatura y un incremento momentáneo de nubosidad.

Según el modelo ECMWF existe una baja chance de precipitaciones débiles, acotadas al período que va del final de la noche del viernes a las primeras horas del sábado.

Es decir:

Si llueve, será muy poco.

Será en sectores puntuales, no generalizado.

No se esperan tormentas fuertes.

Sábado: menos calor, más nubes

El sábado mostrará un escenario más estable pero con viento del sudeste entre 20 y 40 km/h, que contribuirá al descenso de unos 3 a 4 °C en las máximas.

En el AMBA y buena parte del norte y centro bonaerense:

Jornada con cielo mayormente nublado.

Máximas cerca de 27/28 °C.

Sin lluvias relevantes después del amanecer.

Domingo: ideal para el asado

El domingo será el día más agradable del fin de semana largo. Aunque persistirá el aporte de aire húmedo del este, habrá períodos de sol, temperaturas moderadas y viento suave.

En el AMBA:

Mínimas de 17 °C.

Máximas de 26 °C.

Buenas condiciones para actividades al aire libre.

En el interior de la Provincia, el descenso también se hará sentir, con máximas entre 25 y 28 °C, dependiendo de la zona.

Lunes 8 de diciembre: se sostiene el buen tiempo

El último día del fin de semana largo mantendrá buenas condiciones generales en la Provincia de Buenos Aires.

Temperaturas similares al domingo.

Viento moderado del sector este, con ráfagas cercanas a 50 km/h por momentos.

Cielo con intervalos de sol y nubes.

Hacia el final del día podría aumentar la chance de precipitaciones, aunque no hay consenso aún entre los modelos.

Contexto nacional: ola de calor en el centro y norte del país

Mientras en la Provincia el calor será destacado pero moderado, en el norte argentino se esperan algunas de las marcas más altas del año: entre 40 y 42 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta o Tucumán.

En regiones del centro del país —como el noroeste bonaerense, La Pampa y sur de Córdoba— también habrá registros que podrían acercarse a los 40 °C entre jueves y viernes .

El alivio recién podría llegar entre domingo y lunes, cuando un nuevo sistema de inestabilidad avance desde Cuyo hacia el centro del territorio.