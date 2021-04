UCIP insta a la conciencia ciudadana para evitar que se sigan perdiendo fuentes de trabajo

“El individualismo nos lleva al desastre. No podemos bajar las persianas”, señala un comunicado de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata con el que se intenta llamar a la “responsabilidad individual de la comunidad para evitar el cierre de comercios, industria y empresas en general” en el marco de la pandemia de covid-19.

“El cuidado de la salud debe ser una prioridad como así también el cuidado del trabajo. Para ello es imprescindible contar con la responsabilidad individual de cada ciudadano”, señalan desde la entidad.

En el comunicado señalan que “la segunda ola que afecta a nuestro país ha generado situaciones de angustia y temor en los comerciantes y sus trabajadores que ven con incertidumbre su futuro. Sumando a este futuro incierto, la necesidad del pago de muchos de los diferimientos y créditos obtenidos durante el año 2020”.

Desde la UCIP señalan que las restricciones “acrecientan la ansiedad y angustia de miles de familias marplatenses” y es por ese motivo que alientan a que “por medio de la responsabilidad individual, logremos una responsabilidad colectiva que nos permita minimizar los efectos de esta segunda ola, que no son solo sanitarios sino también económicos”.

Es por este motivo que instan a “cumplir de forma rigurosa las medidas de prevención, ya por todos conocidas, y evitar las reuniones sociales. No podemos pretender que manteniendo el mismo comportamiento de los últimos meses, los resultados finales sean diferentes”.

“Debemos recordar que cada pyme que cierra genera no solo un efecto económico para sus dueños y trabajadores, sino también social. Esta situación provoca menos movimiento en el mercado y en consecuencia menos trabajo, pero ya no por consecuencia directa de la pandemia sino por el efecto económico en el mercado interno”, comentaron.

Desde la UCIP invitan a “redoblar esfuerzos para que ninguna pyme más cierre sus puertas, y para ningún trabajador más pierda su trabajo” y recuerdan que el comercio así como muchas otras actividades “vienen haciendo un gran esfuerzo en este sentido”.

“El sector comercial es el que cumpliendo su protocolo toma la temperatura de gran parte de la población pudiendo detectar alertas; higieniza las manos de los clientes al momento del ingreso; y el que, cumpliendo con estos mínimos actos, colabora de manera activa para que el virus no se propague más”, expresa el comunicado.

“Estamos convencidos que sin cambios individuales, no podemos pretender cambios colectivos. Si seguimos aplicando las recetas como hasta ahora, los resultados seguirán siendo los mismos: más contagios y más restricciones”, alertaron a la vez que resaltaron: “si solo esperamos medidas externas responsabilizando a quienes las toman y no asumimos la responsabilidad individual en la prevención, estamos condenando no solo a la salud sino también al trabajo”.