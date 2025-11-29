Úbeda repite la fórmula: los convocados de Boca para recibir a Argentinos

Claudio Ubeda, entrenador de Boca Juniors, convocó a los mismos 24 futbolistas que le ganaron a Talleres de Córdoba para enfrentar el domingo a las 18.30 a Argentinos Juniors en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura.

A lo largo de la semana, Úbeda se dio un lujo: entrenó con todo el plantel a disposición ya que el atacante Alan Velasco se recuperó de una distensión en su rodilla derecha y trabajó a la par de sus compañeros. No obstante, el ex Independiente no integra la nómina.

El estratega del Xeneize había recuperado al defensor Lautaro Di Lolo y al mediocampista Rodrigo Battaglia para la victoria por 2-0 ante el Matador cordobés con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel. En aquella presentación, el juvenil fue titular, mientras que el otrora jugador de Atlético Mineiro ingresó a los 83 minutos. Ambos tuvieron una buena semana de entrenamientos y no salieron de la lista de citados.

Convocados de Boca el duelo ante Argentinos por los cuartos de final del Clausura.

El domingo, el Xeneize chocará contra un rival al que no le ganó en sus dos enfrentamientos en 2025. En el primer duelo, en la Bombonera, igualaron sin goles. Luego, en La Paternal, por el Clausura, repitieron el resultado. Además, el Bicho, subcampeón de la Copa Argentina, acumuló 57 puntos, cinco menos que los de Úbeda, y fue el tercer mejor club del año.

El padre de López Muñoz lanzó un palito a River y reveló qué diría si lo busca Boca

De esta forma, Boca podría iniciar el duelo ante los de Nicolás Diez con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.