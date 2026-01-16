Úbeda probó la misma formación de Boca pensando en Olimpia

Claudio Úbeda sorprendió en el táctico del viernes y, a diferencia del once plagado de suplentes que había ensayado el jueves, repitió la misma formación de Boca que viene de empatar en el primer amistoso del año contra Millonarios. Con este panorama, todo parece indicar que el entrenador buscará darle rodaje a la base del equipo en el próximo duelo ante Olimpia del domingo.

En plena pretemporada y con el debut en el Apertura ante Deportivo Riestra a la vuelta de la esquina, la lógica parecía indicar que el Sifón cuidaría a aquellos futbolistas -mejor considerados- que no pudieron pasar del empate en La Bombonera el último domingo, sobre todo para evitar sobrecargas y futuras lesiones.

Sin embargo, en la práctica matutina, Úbeda rompió con todos los pronósticos y ratificó el mismo once de Boca, con un esquema 4-3-3 y la presencia de Ander Herrera y Brian Aguirre como titulares. De esta manera, al parecer el plan del DT es darle rodaje y vuelo futbolístico en San Nicolás a quienes hoy ve en mejores condiciones para iniciar la competencia oficial.

El partido de Ander Herrera en el empate ante Millonarios

Ya descartados para enfrentar a Olimpia en el segundo -y último amistoso- de la puesta a punto, nuevamente Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles) no participaron del táctico. Los cuatro apuntan a estar a disposición el fin de semana que viene ante Riestra, en el estreno de Boca.

La formación de Boca que paró Úbeda de cara a Olimpia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.