Úbeda apuesta por Milton Delgado y Williams Alarcón en Boca

Boca ajusta detalles para el duelo ante Barracas Central del próximo lunes, correspondiente al partido postergado de la fecha 12 del Torneo Apertura. Claudio Úbeda aprovechó la práctica de fútbol de esta tarde en el predio de Ezeiza para probar a Milton Delgado como reemplazante de Rodrigo Battaglia, lesionado. Además, ubicó a Willams Alarcón en lugar de Brian Aguirre para darle más consistencia al mediocampo.

El habitual ensayo formal que suele llevarse a cabo en la Bombonera, esta vez cambió de escenario para preservar el estado del campo de juego ante las incesantes lluvias. En Boca Predio, el Sifón dejó las primeras pistas del 11 que planea para el lunes, cuando ante el Guapo se jugará una parada decisiva para acomodarse mejor en el Grupo A del Torneo Clausura y en la tabla anual.

La principal novedad es que Delgado volverá a ser titular en Boca por primera vez desde el 27 de julio, y por segunda vez en el semestre. El pibe viene de romperla en el Mundial Sub-20, en el que Argentina terminó subcampeón y él se quedó con el Balón de Bronce al mejor jugador, y ahora tendría su oportunidad de recuperar el lugar que perdió tras la salida de Fernando Gago (y el breve interinato de Mariano Herrón).

Será una gran chance para el juvenil, que por primera vez estará de arranque junto a Leandro Paredes. El tándem con el campeón del mundo podría ser muy importante para potenciar sus cualidades, además de que le puede brindar una seguridad y una confianza que en aquel Boca inestable de fines del ciclo anterior no pudo darle.

La otra variante que ensayó Úbeda esta tarde consistió en darle más presencia al equipo en el centro del mediocampo. En reemplazo de Aguirre, quien no pudo entrenarse miércoles y jueves por un cuadro febril, apareció Alarcón. Jugador dinámico pero sin ida y vuelta por la banda ni tanta presencia en el área rival, la idea es que el chileno se sume a un triángulo con Paredes y Delgado para darle equilibrio y circulación al equipo.

La formación que probó Úbeda en Boca de cara al duelo ante Barracas

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.