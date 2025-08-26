Turismo 2025: durante julio, ingresaron a la Argentina 427.200 turistas. Representó una caída del 16% con respecto al mismo mes del 2024.

Caso contrario sucedió con el turismo emisivo, que registró una suba del 26,5% interanual y aumentó a 843.100 la cantidad de turistas, marcando un récord desde 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Turismo 2025: salieron muchos, entraron pocos

Durante el séptimo mes del año, ingresaron 704.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 fueron excursionistas.

El 76,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes: los princiáles fueron Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%).

Del total de los turistas no residentes, el 48,7% llegó al país a través de la vía aérea, el 38,7% a través de vía terrestre y el 12,5% a través de vía fluvial/marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.558.500 visitantes residentes por todas las vías internacionales: 843.100 fueron turistas y 715.400 fueron excursionistas.

Dentro de los principales destinos elegidos por los argentinos se ubica Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%).

Así, el séptimo mes del año registró un saldo negativo de 854.500 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso, como consecuencia de los 415.900 turistas y 438.700 excursionistas, ambos con saldos negativos.

Por último, los visitantes no residentes realizaron 726.700 viajes y los visitantes residentes un total de1.558.500 miles de viajes en lo que va del año en materia turismo 2025.