Trump exigió el “cierre total” del espacio aéreo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en medio de la tensión con el país sudamericano.

A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario dirigió un mensaje “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.

Esta declaración se produce mientras la administración de Trump intensifica la presión sobre Venezuela con un significativo despliegue militar en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

Durante el pasado fin de semana, Trump mantuvo una comunicación telefónica con el mandatario Nicolás Maduro para advertirle que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, participó de la conversación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la inclusión de Rubio, en el contacto con Maduro implica que la administración republicana ya descartó tácticas alternativas con el régimen que se proponían en otros espacios de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para iniciar la transición venezolana.

En su conversación, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el dictador de Venezuela gane tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el Pentágono. Por el contrario, el republicano ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la supuesta protección del Palacio de Miraflores.

Además, Trump dejó establecido que, junto a Maduro, deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Horas después de la comunicación telefónica con Maduro, la Secretaría de Estado confirmaba que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista FTO abrió la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región. Esta lista, gestionada por el Departamento de Estado, otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida.

Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal, pero el gobierno venezolano rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.

La declaración de Trump se produjo en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaaviones USS Gerald R. Ford dirige una operación acompañada por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos, con el fin de combatir organizaciones de narcotráfico. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses hundieron al menos 21 embarcaciones sospechosas y se registraron más de 80 muertes.

COMUNICADO DEL GOBIERNO VENEZOLANO

El Gobierno de Venezuela calificó hoy como una «agresión extravagante» la decisión de Estados Unidos de pretender imponer restricciones sobre el espacio aéreo del país caribeño.

En un comunicado oficial, Caracas rechazó que Washington pretenda «aplicar extraterritorialmente» su jurisdicción para condicionar el uso del espacio aéreo venezolano.

«Hacemos un llamado directo a la comunidad Internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica», agregó el texto difundido por la cancillería venezolana.