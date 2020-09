Trotta volvió a decir que todavía no hay fecha para la vuelta a las aulas y descartó que se dicten clases en enero

En ese sentido, el ministro se encargó de aclarar que durante enero no se dictarán clases.

“Es nuestra expectativa volver antes de fin de año pero no gobernamos los estadísticas epidemiológicas. Estamos trabajando para permitir esto. Pero en enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas”, indicó Trotta.