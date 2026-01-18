Tributos a Queen y Pink Floyd en un nuevo “Encuentro en Abbey Road”

Este miércoles 21 a las 21:00 se realizará un nuevo capítulo de “Encuentro en Abbey Road”, un espectáculo musical que reunirá los tributos a Queen y Pink Floyd a cargo de Dr. Queen y Ápeiron, en Abbey Road (Juan B Justo 620).

El evento, que se presenta a pedido del público, propone una experiencia destinada a espectadores de todas las edades, con una puesta en escena que combina fidelidad sonora, emoción y una producción visual de alto impacto.

Bajo el eje “Dr. Queen: el legado de Freddie Mercury”, el reconocido cardiólogo platense Jorge Busetto regresará a Mar del Plata con un show integral en el que interpreta a Freddie Mercury, respaldado por más de 28 años de trayectoria internacional. El espectáculo incluye material audiovisual, múltiples cambios de vestuario y contenidos inéditos.

La banda Dr. Queen está integrada por Jorge Busetto en voz, Alvaro Navarro en guitarra, Daniel Ronchetti en bajo y Santino Dortone en batería. Además, el show contará con la participación especial de Giu Busetto, guitarrista e influencer de alcance global.

En el segmento “Apeiron: homenaje a Pink Floyd”, la agrupación marplatense, con 17 años de trayectoria y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2021 como Mejor Banda Tributo, ofrecerá un recorrido por los clásicos de Pink Floyd, en el marco de los 60 años de la fundación de la histórica banda británica.

Apeiron está conformada por Pablo Lahos en voz y guitarra, Sergio Santesteban en guitarra líder, Jorge Dip en bajo, Cristian Carniserti en batería, Cintia Feresin en guitarra, José Marín en saxo, Sofía Pinar y Tamara Pratto en coros.