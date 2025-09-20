Tributo a Ricardo Arjona en Abbey Road: Santo Pecado celebra la llegada de la primavera

Esta noche a partir de las 21:00, la banda marplatense Santo Pecado, liderada por el cantante y guitarrista Martín Iafreffe, presentará nuevamente su tributo en vivo a Ricardo Arjona en Abbey Road (Juan B Justo 620), que contará con la banda invitada A Otra Cosa.

El show revivirá los grandes clásicos del influyente cantautor guatemalteco. El público disfrutará de un viaje sonoro cargado de romanticismo, ideal para redescubrir la obra de Arjona desde la mirada renovada y el sello personal de Santo Pecado.

Con más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, Santo Pecado se ha consolidado como una de las bandas tributo más destacadas de la región.

La banda está integrada por Martín Iafreffe en voz y guitarra, Damián Penino en guitarra, Facundo Rossi en saxo, Jonatan Veiro en bajo, Marcos Casamayou en batería, Emanuel “Pulso Cósmico” en percusión y Leandro Villar en teclados.